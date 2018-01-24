В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (183)

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. архивное фото

ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили журналистам в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки со стороны ВС Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Обстрелу со стороны ВСУ подвергся район Докучаевска. Противник применял минометы и вооружение БМП", — сказал представитель оперативного командования.