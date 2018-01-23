ТАШКЕНТ, 23 янв – РИА Новости. Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали возможные причины возгорания автобуса в Казахстане.
В документе, которым располагает РИА Новости, сказано, что авария могла возникнуть из-за технической неисправности транспортного средства, в котором не было отопления, легковоспламеняющихся веществ, несоблюдения правил безопасности, перегруза автобуса, загромождения проходов багажом, а также непригодности противопожарного оборудования.
Власти страны создали республиканскую комиссию по обеспечению безопасности граждан Узбекистана в поездках за пределы республики на автодорожном транспорте. Ее возглавил первый вице-премьер страны Ачилбай Раматов.
С 1 февраля Государственная служба безопасности дорожного движения при участии представителей Государственной службы пожарной безопасности МВД будет проверять автобусы и микроавтобусы, выезжающие с пассажирами за пределы страны, на предмет технических неисправностей.
Пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами. Тела погибших находятся на опознании в Ташкенте. Еще двое выживших узбекистанцев остаются в Актобе, где продолжается следствие. Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем.