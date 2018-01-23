В ОП призвали ПАСЕ и ОБСЕ осудить отказ журналистке RTVI въехать в Молдавию

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Молдавские власти систематически нарушают международное право, не пуская российских журналистов в страну, ПАСЕ и представительство ОБСЕ по свободе СМИ должны публично осудить такое игнорирование демократических прав, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее стало известно, что журналистке русскоязычного телеканала RTVI гражданке РФ Марианне Минскер и оператору не разрешили въехать в Молдавию, так как они, как заявили РИА Новости в пресс-службе пограничной полиции республики, якобы не смогли подтвердить цель визита в республику.

"Молдавские власти систематически нарушают международное право, а представители Парламентской Ассамблеи Совета Европы бездействуют. Я призываю ПАСЕ, представительство ОБСЕ по свободе СМИ перестать делать вид, что проблемы не существует и это дело только молдавских властей, а публично осудить такое игнорирование демократических прав", — сказала РИА Новости Сутормина.

Она выразила удивление тем фактом, что "взносы от России в ПАСЕ требуют, при этом почти никак не реагируют на нарушения прав наших граждан".

"Отвратительно и то, что никак не реагируют на то, что политическая элита республики никак не считается с легитимно избранным президентом. Хотя он представляет народ Молдавии, он гарант их интересов и взглядов. Ясно, что всё это потакание русофобской политике ряда государств, однако всё должно иметь границы. Демократические принципы должны соблюдаться в равной степени", — добавила Сутормина.

RTVI — международный русскоязычный телеканал, вещающий на территории, в частности, России, Украины, стран Балтии, США, Канады, Израиля, Германии и Великобритании, был создан в 1990-х Владимиром Гусинским.

На прошлой неделе погранполиция Молдавии не пропустила в страну российскую журналистку НТВ Ираду Зейналову из-за, как утверждает ведомство, того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну именно невозможностью подтвердить цель визита.