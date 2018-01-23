Журналистку RTVI с российским паспортом не пустили в Молдавию

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Журналистку русскоязычного телеканала RTVI гражданку РФ Марианну Минскер не впустили в Молдавию, сообщила во вторник руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе.
"Нашего журналиста Марианну Минскер не впустили в Молдову — Марианна Минскер должна была писать интервью с президентом Додоном. Насколько я понимаю, причина только в том, что у Марианны — российский паспорт", — написала Котрикадзе на своей странице в Facebook.
Как уточняется на сайте RTVI, съемочная группа телеканала прибыла в Кишинев рейсом из Москвы в ночь на 23 января. Журналист Марианна Минскер должна была взять интервью у президента Молдовы Игоря Додона. Как утверждается на сайте, визит был согласован на уровне президентской администрации. Несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, съемочной группе отказали во въезде в Молдавию.
После этого съемочную группу RTVI провели на борт самолета, вылетавшего в Москву. В настоящее время журналисты находятся в российской столице.
Комментариями погранслужбы Молдавии РИА Новости пока не располагает.
Погранполиция Молдавии ранее сообщила, что 16 января не пропустила в страну российскую журналистку НТВ Ираду Зейналову из-за, как утверждает ведомство, того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Журналистка заявила на пограничном контроле, что у нее запланировано интервью с президентом республики, однако не смогла подтвердить это документально, отметили в погранполиции.
Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.