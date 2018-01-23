Журналистку RTVI с российским паспортом не пустили в Молдавию

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Журналистку русскоязычного телеканала RTVI гражданку РФ Марианну Минскер не впустили в Молдавию, сообщила во вторник руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе.

"Нашего журналиста Марианну Минскер не впустили в Молдову — Марианна Минскер должна была писать интервью с президентом Додоном. Насколько я понимаю, причина только в том, что у Марианны — российский паспорт", — написала Котрикадзе на своей странице в Facebook.

Как уточняется на сайте RTVI, съемочная группа телеканала прибыла в Кишинев рейсом из Москвы в ночь на 23 января. Журналист Марианна Минскер должна была взять интервью у президента Молдовы Игоря Додона. Как утверждается на сайте, визит был согласован на уровне президентской администрации. Несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, съемочной группе отказали во въезде в Молдавию.

"На пограничном контроле у нас забрали паспорта и куда-то их унесли, попросив подождать. Посмотрели письма. Через десять минут Михаил, глава погранслужбы (так он нам представился) сообщил, что нам отказано во въезде на территорию Молдовы, так как мы не смогли подтвердить цель своего визита. Я им показала письмо. Они в ответ — "мы не видим никакого письма"", — приводятся на сайте слова Минскер.

После этого съемочную группу RTVI провели на борт самолета, вылетавшего в Москву. В настоящее время журналисты находятся в российской столице.

Комментариями погранслужбы Молдавии РИА Новости пока не располагает.

Погранполиция Молдавии ранее сообщила, что 16 января не пропустила в страну российскую журналистку НТВ Ираду Зейналову из-за, как утверждает ведомство, того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Журналистка заявила на пограничном контроле, что у нее запланировано интервью с президентом республики, однако не смогла подтвердить это документально, отметили в погранполиции.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.