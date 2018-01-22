МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал провокацией заявления молдавский властей о намерении взыскать с России деньги за "оккупацию" Приднестровья.

Ранее спикер парламента Молдавии обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию".

"В конце года благодаря усилиям международного сообщества, усилиям Тирасполя, Кишинева достигнуты определенные позитивные решения. Вот на них надо ориентироваться, а не на подобные призывы-провокации", — сказал Карасин, комментируя слова молдавского политика.

"Оставим это на совести того, кто это заявил. В такой форме затрагивать вопрос о миротворческой операции на Днестре, которой не так давно исполнилось 25 лет, — это кощунственно и цинично. Тем более, ответственные политики должны понимать, что эта миротворческая операция послужила гарантом спокойного развития и Республики Молдова, и Приднестровья и сейчас продолжает оставаться гарантом спокойствия и безоблачного будущего людей", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он добавил, что подобного рода вопросы "решаются не с трибуны громкими заявлениями, а продуманной, поэтапной работой по достижению приемлемых для обеих сторон в приднестровском урегулировании вопросов".

В Вене 27-28 ноября прошел очередной раунд переговоров в формате "5+2", в них участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. По итогам встречи участники переговоров по приднестровскому урегулированию подписали протокол, в котором рассчитывают реализовать все согласованные в Вене положения берлинского протокола в течение 2018 года.

Предыдущий раунд переговоров после двухлетнего перерыва прошел в июне 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола. Он касается, в частности, договоренностей по вопросам апостилирования дипломов, выдаваемых в непризнанной республике Приднестровье, использования автомобилей с номерными знаками региона, телекоммуникаций и связи, экологии, уголовных дел.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.