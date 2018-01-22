В Давосе, где во вторник откроется ВЭФ, снегопад парализовал движение

ДАВОС, 22 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Сильный снегопад парализовал движение в швейцарском горнолыжном курорте Давос, где во вторник откроется Всемирный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.

© РИА Новости / Елизавета Исакова Погодные условия привели к проблемам с передвижением в Давосе © РИА Новости / Елизавета Исакова Погодные условия привели к проблемам с передвижением в Давосе

Из-за сильных снегопадов, которые начались на прошлой неделе и продолжались все выходные, подготовка к открытию ВЭФ в Давосе фактически была парализована в понедельник. Поезда между Давосом с Клостерсом, где также размещаются делегаты ВЭФ, утром ходили с большими опозданиями, ближе к полудню железнодорожное сообщение было вовсе приостановлено. Параллельно между деревнями продолжили ходить микроавтобусы, предоставленные организаторами форума. Однако из-за большого количества снега движение по улицам Давоса фактически встало, и люди были вынуждены ждать в пробках.

На сайте курорта при этом указано, что движение по улицам Давоса и Клостерса продолжается.

"Угроза схода лавин очень велика. Пользуйтесь только открытыми трассами. Улицы в Давосе и Клостерсе доступны", — говорится на сайте курорта.

Швейцарский Институт исследования снега и лавин в понедельник сообщил о самой высоком, пятом уровне лавинной опасности в швейцарских Альпах, в том числе в районе Давоса.