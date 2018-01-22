Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Сирии, КНДР и на Украине

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Сирии и на Украине, а также в КНДР с учетом переговоров Назарбаева с лидером США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсужден широкий круг тем, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова и на Украине", — говорится в сообщении.

Назарбаев 16-18 января посетил с официальным визитом США, где встретился с президентом Дональдом Трампом, представителями американских деловых кругов, а также провел заседание Совбеза ООН. В понедельник на совещании лидер Казахстана отметил, что "визит прошел успешно", были достигнуты "конкретные договоренности по конкретным вопросам".