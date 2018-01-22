В Китае призвали Россию вместе противостоять давлению Вашингтона

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона, заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй.

На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй отметил, что в новой стратегии Пентагона Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США.

"США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай", — отметил военный атташе.

По его мнению, Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также "вызовам со стороны США и их союзников", чтобы обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире.

Пентагон в пятницу обнародовал основные положения новой Национальной оборонной стратегии. При этом главным приоритетом называется соперничество с Россией и Китаем. В американском военном ведомстве считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания страны.

В китайском Минобороны заявили, что документ изобилует ложными и абсурдными суждениями, и призвали США "отказаться от мышления холодной войны".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, выразил сожаление, что Вашингтон стремится доказывать свое лидерство через "конфронтационные концепции", а не пытается вести нормальный диалог.