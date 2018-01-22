Шойгу прибыл с официальным визитом в Лаос

ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 22 янв – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник прибыл с официальным визитом в Лаос, где проведет переговоры с главой военного ведомства республики, сообщила журналистам пресс-секретарь российского министра Россияна Марковская.

"На встрече с министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялато будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в военной области", — сказала она.

По ее словам, также программой визита предусмотрена встреча Шойгу с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Ранее Шойгу посетил с официальным визитом Мьянму. На 23 января планируется его рабочая поездка во Вьетнам.