В МИД Казахстана осудили террористическую атаку на отель в Кабуле

Афганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

Афганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

АЛМА-АТА, 22 янв – РИА Новости. Казахстан осуждает террористическую атаку на отель в Кабуле и заявляет о необходимости принятия неотложных мер для кардинального решения проблемы с терроризмом в Афганистане, сообщается в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"Казахстан решительно осуждает террористическую атаку на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, который повлек за собой гибель большого числа мирного населения, в том числе иностранных граждан, прибывших в Афганистан с мирными целями", — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что "этот жестокий и дерзкий акт является вызовом не только Афганистану, но и всему мировому сообществу, стремящемуся восстановить мир и развитие в многострадальной стране".

"Казахстан со всей ответственностью заявляет о необходимости принятия срочных, неотложных мер для кардинального решения проблемы с терроризмом в Афганистане", — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что Казахстан призывает все политические силы Афганистана начать переговоры по национальному примирению. "Как председатель Совета безопасности ООН и в национальном качестве Казахстан продолжит оказывать всестороннее содействие нормализации ситуации в Афганистане, подавлению терроризма и восстановлению страны", — сообщил МИД Казахстана.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*. В воскресенье МИД Казахстана сообщил, что среди погибших был гражданин республики 1978 года рождения.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.