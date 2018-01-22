В МИД Казахстана осудили террористическую атаку на отель в Кабуле

АЛМА-АТА, 22 янв – РИА Новости. Казахстан осуждает террористическую атаку на отель в Кабуле и заявляет о необходимости принятия неотложных мер для кардинального решения проблемы с терроризмом в Афганистане, сообщается в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства республики.
В ведомстве подчеркнули, что "этот жестокий и дерзкий акт является вызовом не только Афганистану, но и всему мировому сообществу, стремящемуся восстановить мир и развитие в многострадальной стране".
"Казахстан со всей ответственностью заявляет о необходимости принятия срочных, неотложных мер для кардинального решения проблемы с терроризмом в Афганистане", — говорится в заявлении министерства.
Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*. В воскресенье МИД Казахстана сообщил, что среди погибших был гражданин республики 1978 года рождения.
* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.