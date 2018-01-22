В МИД Казахстана назвали условия проведения встреч по Украине в Астане

АСТАНА, 22 янв — РИА Новости. Казахстан рассмотрит возможность проведения на своей территории переговоров по Украине, если такое обращение поступит, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Если стороны конфликта решат обратиться, то мы рассмотрим это обращение соответствующим образом", — сказал Ашикбаев журналистам.

Он отметил, что "это дело, прежде всего, сторон (переговорного процесса — ред.), Казахстан не вмешивается в этот процесс". "Казахстан всегда готов оказать необходимое содействие для нахождения путей решения", — сказал дипломат.

"Безусловно, подчеркиваю: будет ли обращение, не будет ли, — это дело сторон конфликта", — заявил Ашикбаев, отвечая на вопрос, намерен ли Казахстан ожидать соответствующего обращения.

Ранее глава МИД ФРГ назвал минский формат единственным шансом на урегулирование в Донбассе. А посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что создание новых форматов переговоров может поставить под сомнение минские договоренности. Изменения формата минских переговоров может привести к негативным последствиям: "все развалится", заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.