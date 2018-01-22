МИД Казахстана ответил на идею о переносе переговоров по Донбассу из Минска

АСТАНА, 22 янв — РИА Новости. Казахстан не ставит под сомнение важность минской площадки по урегулированию ситуации на Украине и готов оказать поддержку реализации достигнутых на ней договоренностей, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Казахстан всегда поддерживает так называемые минские договоренности по урегулированию ситуации вокруг Украины. В ходе состоявшихся в Вашингтоне переговоров на высшем уровне вопросы по данной проблеме поднимались исключительно с точки зрения важности реализации минских договоренностей", — сказал Ашикбаев на пресс-конференции.

Он отметил, что "альтернативы мирному урегулированию этой проблемы нет".

"Казахстан не ставит под сомнение важность минской площадки. Как вам известно, глава государства был одним из архитекторов, скажем так, создания этой площадки. Более того, мы всегда подчеркивали готовность оказать поддержку реализации минских договоренностей", — сказал дипломат.

Ранее глава МИД ФРГ назвал минский формат единственным шансом на урегулирование в Донбассе. А посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что создание новых форматов переговоров может поставить под сомнение минские договоренности. Изменения формата минских переговоров может привести к негативным последствиям: "все развалится", заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.