МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Оборонное логистическое агентство США собирается изучить инфраструктуру пяти европейских стран — Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши – на предмет готовности к условиям военного времени, говорится в документе, с которым удалось ознакомиться RT.

Исследование, как утверждается, необходимо Пентагону для понимания логистических сетей и цепочек поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

В итоговых отчетах должна содержаться следующая информация: данные о местных и региональных источниках воды и продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.

Пентагон также интересуют сведения о строительных материалах и технике. Помимо вышеперечисленного, в докладах должна содержаться информация о местных производственных мощностях и мобилизационных возможностях.

США также интересует транспортная инфраструктура восточно-европейских стран – порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, данные по мостам и паромным переправам.