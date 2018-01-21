"Джавелины не спасут": Киеву предрекли быстрое поражение в войне с Россией

Украинские военные во время репетиции парада в Киеве

Украинские военные во время репетиции парада в Киеве

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Если российская армия применит все свои военные возможности, Киеву не помогут ни американские противотанковые комплексы, ни любое другое оружие, завил бывший спикер МИД Украины, ныне политолог Олег Волошин.

Рассуждая о противотанковых ракетных комплексах Javelin, которые Вашингтон планирует поставить ВСУ, бывший дипломат заметил, что современные войны в первую очередь ведутся с помощью авиации. Волошин также назвал основой воздушной мощи российской армии самолеты, а также крылатые ракеты.

По его словам, в войне с применением таких средств американские ПТРК будут бесполезны.

"Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, бомбардировок и так далее. Я уверен, все прекрасно понимают, что войну с Россией с применением всей мощи российской армии мы проиграем в течение недели максимум", — сказал бывший дипломат в эфире телеканала "112 Украина".

Волошин добавил, что конфликт в Донбассе принес колоссальное количество жертв, но современной войной с применением всех средств поражения его назвать нельзя.

Киевские власти постоянно говорят о "российской агрессии". Так, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе "полномасштабной войны". При этом Москва отвергает такие заявления, подчеркивая, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе и заинтересована в преодолении украинского кризиса.