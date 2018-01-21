Боевики "Талибана"* взяли ответственность за атаку на отель в Кабуле

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ответственность за нападение на отель в Кабуле взяла на себя группировка "Талибан"*, сообщил телеканал 1 TV со ссылкой на военнослужащих.

© REUTERS / Omar Sobhani Афганские полицейские возле отеля Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018 © REUTERS / Omar Sobhani Афганские полицейские возле отеля Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

Пятеро вооруженных боевиков проникли в Intercontinel Hotel накануне вечером. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны перестрелки и взрывы. СМИ сообщают о 12 жертвах. Спасти удалось 126 человек, в том числе 41 иностранца. Сейчас пожарные пытаются потушить охватившее часть здания пламя.

Этот уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, погибли 12 человек. Всех боевиков ликвидировали в ходе спецоперации.

*Террористическая организация, запрещена в России