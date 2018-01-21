В Госдуме прокомментировали идею Молдавии "выставить счет" России

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Намерение Молдавии "выставить счет" Москве за "оккупацию" Приднестровья показывает, что Кишинев ищет внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT.

"Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу", — подчеркнул депутат.

По словам политика, Молдавия делает подобные заявления в угоду США и Румынии, однако реальные попытки "выдавить" российских миротворцев обречены на провал, так как они выполняют в регионе функции по своему прямому предназначению.

"Это недопустимо, поскольку мы выполняем в соответствии со всеми нормами международного права задачи по защите мира на данном участке", — заключил депутат.

Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья.

Приднестровье, 60% населения которого составляют русские и украинцы, стремилось к выходу из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии. В 1992 году власти страны попытались решить проблему силой, после чего Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.