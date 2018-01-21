"Гонка героев" идет в Евросоюз

НЮРБУРГ (ГЕРМАНИЯ), 21 янв — РИА Новости, Сергей Сафронов. Первая в истории проведения соревнований по преодолению препятствий "Гонка героев" за рубежом состоялась в субботу в Германии на гоночной трассе Нюрбургринг при огромном интересе и активности со стороны немецких и европейских участников, сильном ветре, тумане и обильном снегопаде.

Еще вчера здесь светило яркое солнце при полном безветрии, но, очевидно, на небесах услышали призывы организаторов к "героям" выходить на старт и доказывать, что они действительно герои без кавычек.

Что такое Нюрбургринг?

Гонка проходила на трассе Нюрбургринг, одном из самых живописных и известных уголков Германии, известных не только в самой стране, но и во всей Европе и за ее пределами. Это бывшая трасса "Формулы-1", а сегодня на этой "петле" можно прокатиться с водителем на Ferrari, McLaren или на Porsche Cayman GT4 MR. Можно и самому сесть за руль этих машин, но учтите, что ни одна страховка здесь не действует!

Зато здесь действуют участники "Гонки Героев": 900 гостей из Германии, Бельгии, Швейцарии, других стран и 150 приехавших из России специально для участия в этой гонке преодолели трассу с радостью, стонами, слезами радости и разочарования. Каждый хотел испытать себя, понять, на что он способен или не способен. И каждый стал победителем, то есть героем. Гонка же героев!

Итак, гонка

Сама 12-километровая трасса, которую организаторы любовно назвали Winterhell ("зимний ад"), и на которой раньше гоняли болиды "Формулы-1", была условно разбита на 17 этапов. Каждый из этапов заканчивался каким-нибудь препятствием, причем, чем ближе был финиш, тем все более сложными, если не сказать непреодолимыми становились препятствия. Первое препятствие называлось "Забор", его нужно было либо перелезть, либо проползти под ним. Последнее препятствие — "Олимп" высотой в девять метров, на него нужно была вбежать по скользкой платформе, ухватиться за канат и подняться на самую вершину при помощи рук и ног. Скажем сразу, что справились с ним не все, но те участники, которые это все-таки сделали, действительно почувствовали себя настоящими героями. Это было видно по их измученным, но счастливым лицам. Между этими препятствиями были "рукоходы" на брусьях и канатах, лабиринты, качающиеся бревна и многое другое.

Ксения Шойгу и "Гонка героев"

Инициатором проведения гонки стала спортивная организация "Лига героев", известная своими массовыми беговыми мероприятиями всероссийского масштаба. Эта гонка стала первой пробой сил российских организаторов проекта в Евросоюзе. Руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу приняла участие в забеге на равных со всеми. У нее мы и поинтересовались еще перед стартом, все ли получилось при подготовке соревнования, не вышел ли первый блин комом?

"Безусловно, нет, так как 900 участников из Европы откликнулись на наше предложение поучаствовать в гонке, еще 150 человек приехали из России. Это не считая самих организаторов, как с нашей стороны, так и из Германии. Например, подобное мероприятие в Швейцарии — бег с препятствиями — собрало тысячу человек, но мы проводим это мероприятие в Германии впервые! В следующем году мы с учетом сегодняшнего опыта соберем не менее семи тысяч. Честно говоря, мы сами не ожидали, что немцы с таким удовольствием примут первый проект из России, даже не зная о том, насколько наша гонка отличается от подобных мероприятий в Евросоюзе. Они рискнули и, надеюсь, не прогадали. При том, что здесь подобные гонки воспринимаются скорее как развлечение, а для нас это больше спорт", — сказала Шойгу.

Условия участия

Участником гонки может стать любой желающий. За небольшие деньги участник получает фирменный жетон, стартовую манишку с номером, шапку и перчатки. Кроме того, накануне гонки и после нее спортсмены принимают участие в Pastaparty, где набираются калорий. Во время прохождения трассы участники пьют чай, воду, едят бананы и пироги.

Итог

Шойгу рассказала об итогах гонки и о том, удалось ли воплотить все задуманное.

"Во-первых, местные любители экстремальных гонок очень позитивно приняли это мероприятие, для них это был интересный новый опыт. Никого абсолютно не смущало, что это российский проект. Мы почувствовали огромное уважение к нашей команде, к нам как организаторам забега, к нашей стране. И когда мы, стоя на сцене среди немецких участников, пели российский гимн, нас переполняло чувство гордости за нашу страну и за наш проект", — сказала она.

"Во-вторых, было заметно, что на трассе не было откровенно слабых участников. Перед лицом достойных соперников боишься ударить в грязь лицом. Я сама серьезно готовилась к этим стартам. Бег для меня не проблема, потому что я бегаю каждый день, а вот препятствия… Но мы справились. Я получила грандиозное удовольствие. Самим немцам тоже очень понравилось, и они благодарили нас прямо на трассе! Так что регистрацию на забег следующего года мы начнем уже в феврале и кроме Германии обязательно придем в другие страны Евросоюза", — сказала Шойгу.