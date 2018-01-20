КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Смена площадки переговоров контактной группы по Донбассу не имеет значения и не влияет на результативность переговоров, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя предложение президента США Дональда Трампа о переносе места их проведения.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

"На самом деле место формата не имеет особого значения. Почему был выбран Минск? Это относительная нейтральность Белоруссии, это логистика… Если это Астана, посмотрите, где это. Минск или другой город, это абсолютно не важно. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, не продвигаемся, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства. И причина очень проста: сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию и больше ничего не делать", — заявил Климкин в эфире украинского телеканала "Интер".

Ранее глава МИД ФРГ назвал минский формат единственным шансом на урегулирование в Донбассе. А посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что создание новых форматов переговоров может поставить под сомнение минские договоренности. Изменения формата минских переговоров может привести к негативным последствиям: "все развалится", заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.