Двое выживших при пожаре в автобусе граждан Узбекистана остаются в Актобе

Оказание помощи пассажиру, пострадавшему при возгорании автобуса на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

Оказание помощи пассажиру, пострадавшему при возгорании автобуса на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

ТАШКЕНТ, 20 янв — РИА Новости. Двое граждан Узбекистана, выживших после пожара в автобусе в Казахстане, остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий, сообщает консульское управление МИД Узбекистана.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"Двое выживших граждан Узбекистана пока находятся в Актобе для участия в следственных мероприятиях, проводимых в соответствии с возбужденным компетентными органами Казахстана уголовным делом", — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом в соответствии с решением президента Узбекистана доставлены тела узбекских граждан, погибших при ЧП.

Ранее заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия ЧП — неосторожное обращение с огнем.