ТАШКЕНТ, 20 янв — РИА Новости. Двое граждан Узбекистана, выживших после пожара в автобусе в Казахстане, остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий, сообщает консульское управление МИД Узбекистана.
"Двое выживших граждан Узбекистана пока находятся в Актобе для участия в следственных мероприятиях, проводимых в соответствии с возбужденным компетентными органами Казахстана уголовным делом", — говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным МИД, в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом в соответствии с решением президента Узбекистана доставлены тела узбекских граждан, погибших при ЧП.
Ранее заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия ЧП — неосторожное обращение с огнем.