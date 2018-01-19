В МВД Казахстана назвали причину возгорания в автобусе

АСТАНА, 19 янв — РИА Новости. Основная версия, согласно которой произошло возгорание в автобусе в Актюбинской области Казахстана, заключается в неосторожном обращении с огнем, сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
"В настоящее время завершена работа на месте происшествия, осмотр завершен. Останки погибших транспортированы в Республику Узбекистан. Там будет проводиться ряд геномных экспертиз и тела будут переданы родственникам. Согласно основной версии, причина пожара – это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время в ходе следственных действий и допросов было установлено, что находилась в автобусе емкость пластмассовая с пятью литрами бензина", — цитирует Тургумбаева пресс-служба администрации Актюбинской области.
"Версия подтверждается показаниями оставшихся в живых. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов, естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение 5 минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе", — сообщил замглавы МВД республики.
В то же время, отметил Тургумбаев, полностью исключена версия, что это было ДТП или какое-то криминальное происшествие. "По окончании осмотра места происшествия в данной автомашине не обнаружено ни одного холодного оружия, ни одного огнестрельного оружия и никаких боеприпасов либо остатков от боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются", — подчеркнул он.