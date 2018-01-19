В МВД Казахстана назвали причину возгорания в автобусе

АСТАНА, 19 янв — РИА Новости. Основная версия, согласно которой произошло возгорание в автобусе в Актюбинской области Казахстана, заключается в неосторожном обращении с огнем, сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"В настоящее время завершена работа на месте происшествия, осмотр завершен. Останки погибших транспортированы в Республику Узбекистан. Там будет проводиться ряд геномных экспертиз и тела будут переданы родственникам. Согласно основной версии, причина пожара – это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время в ходе следственных действий и допросов было установлено, что находилась в автобусе емкость пластмассовая с пятью литрами бензина", — цитирует Тургумбаева пресс-служба администрации Актюбинской области.

По его словам, следственные органы в пятницу приступили к допросу пострадавших.

"Версия подтверждается показаниями оставшихся в живых. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов, естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение 5 минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе", — сообщил замглавы МВД республики.

В то же время, отметил Тургумбаев, полностью исключена версия, что это было ДТП или какое-то криминальное происшествие. "По окончании осмотра места происшествия в данной автомашине не обнаружено ни одного холодного оружия, ни одного огнестрельного оружия и никаких боеприпасов либо остатков от боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются", — подчеркнул он.