США обвинили Москву и Пекин в несоблюдении обязательств по ВТО

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Соединенные Штаты обвиняют Россию и Китай в несоблюдении ключевых обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в распространенном в пятницу докладе офиса торгового представителя США.

"Китай и Россия не смогли принять ориентированную на рынок экономическую политику, которую отстаивает ВТО и не соблюдают ряд ключевых обязательств, данных при вступлении в ВТО", — говорится в ежегодном докладе, представленном конгрессу офисом торгового представителя в ранге министра.