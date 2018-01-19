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Пентагон потребовал больше денег на "соперничество с Россией"

18:5119.01.2018
(обновлено: 19:52 19.01.2018)
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CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фотоШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон потребовал дополнительных инвестиций на "стратегическое соперничество" с Россией и Китаем, следует из оборонной стратегии США.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Архивное фото
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool
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"Долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для Министерства обороны и требует постоянно растущих инвестиций из-за масштаба угроз, которые эти страны представляют сегодня для безопасности и процветания США, а также из-за существующей возможности усиления этих угроз в будущем", — говорится в документе.

Вместе с тем, согласно стратегии, Пентагон продолжит противостоять "режимам-изгоям", таким как Северная Корея и Иран, "громить террористические угрозы Соединенным Штатам" и консолидировать американские приобретения в Ираке и Афганистане.

БТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Новая оборонная стратегия предполагает, что теперь в центре внимания США будет не борьба с терроризмом, а соперничество великих держав, заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис, представляя стратегию. Прежде всего это Россия и Китай, которые, как говорится в документе, "подрывают международный порядок изнутри, при этом используя его преимущества и в то же время разрушая его основы и "правила безопасного движения".

Так, Россия якобы стремится использовать право вето в Совете Безопасности ООН, "чтобы пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке".

"Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность, но когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным", — отмечается в стратегии.

США также видят угрозу со стороны "стран-изгоев" — КНДР и Ирана. "Они подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды", — заявил глава Пентагона.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
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Представляют опасность и террористические группировки — к ним, помимо "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*, в стратегии причислено и ливанское движение "Хезболла".

При этом, по словам Мэттиса, военное превосходство США в воздухе, на земле, космосе и киберпространстве постепенно сокращается. Стремительное развитие технологий в условиях нехватки бюджета подрывает возможности Армии США, которую министр обороны считает "перегруженной и недоукомплектованной".

*Террористические организации, запрещенные в России.

По системе Станиславского
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
По системе Станиславского
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Ldv2004
Проси золотом Дональд. ;)))
20:05
19.01.2018
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summersector
Да, да ... Пусть весь "мир в труху", а Пентагон и НАТО должны остаться !
И пусть никого не мучает вопрос : "Зачем ? Если наготу единственной пары на Земле, достаточно было лишь прикрыть "фиговым листом" (ударение на первом слоге) !
18:57
19.01.2018
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