Самолет с телами погибших при ЧП с автобусом в Казахстане вылетел из Актобе

АСТАНА, 19 янв — РИА Новости. Самолет с телами погибших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана в пятницу вылетел из Актобе в Узбекистан, сообщили РИА Новости в администрации региона.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"Борт с телами погибших вылетел в Узбекистан", — заявил собеседник агентства.

Ранее в пятницу пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что удалось установить личности 32 из 52 погибших пассажиров автобуса. Как заявил РИА Новости консул Узбекистана в Казахстане Шухрат Кошабоев, для опознания ряда останков может потребоваться экспертиза ДНК, которую, возможно, проведут на родине.