Пентагон назвал Китай, Россию, КНДР и Иран конкурентами США

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Военная стратегия США, опубликованная в пятницу, назвала конкурентами страны Китай, Россию, КНДР и Иран.

"Межгосударственное стратегическое соперничество, а не терроризм, теперь является основной обеспокоенностью в сфере национальной безопасности США. Китай — это стратегический конкурент, который использует хищническую экономическую тактику для угроз соседям и занимается милитаризацией в Южно-Китайском море. Россия нарушила границы соседних стран и добивается права вето в решениях своих соседей в области экономики, дипломатии и безопасности", — говорится в документе.

Россия неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в дела сопредельных государств.

"Незаконные действия Северной Кореи и ее безрассудные заявления продолжаются, несмотря на осуждение ООН и санкции. Иран продолжает сеять насилие и остается наиболее значительным вызовом для стабильности Ближнего Востока", — говорится в стратегии.