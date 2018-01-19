В США заявили о растущей угрозе со стороны России и Китая

ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. США сталкиваются с растущей угрозой таких "ревизионистских держав" как РФ и Китай, которые хотят построить мир по своим "авторитарным моделям" и злоупотребляют правом вето, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы сталкиваемся с растущими угрозами со стороны таких ревизионистских держав как Китай и Россия, стран, которые хотят создать мир в соответствии со своими авторитарными моделями, которые используют право вето против решений других стран в сфере экономики, дипломатии и безопасности", — заявил Мэттис, представляя новую оборонную стратегию США в Вашингтоне.

Россия и Китай наряду с США являются постоянными членами СБ ООН и обладают правом вето на его решения.