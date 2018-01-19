Песков прокомментировал идею перенести переговоры по Украине из Минска

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Место переговоров по урегулированию на востоке Украины, которые проходят в Минске, не имеет большого значения, главное — соблюдение минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения — первое. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность "нормандскому формату", собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета безопасности. И опять же понимание того, что все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом", — заявил Песков журналистам, подчеркнув, что сторонами конфликта в данной ситуации являются Киев и непризнанные республики Донбасса.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.