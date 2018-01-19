Президент Таджикистана уволил министра финансов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об увольнении министра финансов Абдусалома Курбониена, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"Освободить Курбониена Абдусалома Карима от должности министра финансов Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу", — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

На должность главы минфина другим указом Рахмон назначил Файзиддина Каххорзоду, занимавшего пост председателя государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом.

По данным агентства Sputnik Таджикистан, в четверг прошло расширенное заседание правительства по итогам социально-экономического развития страны в 2017 году, на котором Рахмон указал на недостатки в работе Курбониена, в частности, касающихся невыполнения плана доходной части госбюджета, задержки зарплат в нескольких городах и нецелевого использования бюджетных средств.