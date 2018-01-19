Установлены личности 32 погибших при возгорании автобуса в Казахстане

АСТАНА, 19 янв – РИА Новости. Удалось установить личности 32 из 52 погибших пассажиров автобуса, который накануне сгорел в Актюбинской области Казахстана, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

Ведомство распространило пресс-релиз, в котором указывает, что "на данный момент установлены личности пассажиров, находившихся в автобусе". В списке пока только 32 фамилии.

"Работа правительственной комиссии Казахстана, совместных следственно-оперативных групп ДВД, ДЧС и прокуратуры продолжается. ДВД Актюбинской области просит очевидцев трагедии или лиц, владеющих информацией касательно установления личности погибших, обратиться по круглосуточному телефону 102", — отмечается в сообщении.