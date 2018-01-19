Установлены личности 32 погибших при возгорании автобуса в Казахстане

АСТАНА, 19 янв – РИА Новости. Удалось установить личности 32 из 52 погибших пассажиров автобуса, который накануне сгорел в Актюбинской области Казахстана, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики.
Ведомство распространило пресс-релиз, в котором указывает, что "на данный момент установлены личности пассажиров, находившихся в автобусе". В списке пока только 32 фамилии.
"Работа правительственной комиссии Казахстана, совместных следственно-оперативных групп ДВД, ДЧС и прокуратуры продолжается. ДВД Актюбинской области просит очевидцев трагедии или лиц, владеющих информацией касательно установления личности погибших, обратиться по круглосуточному телефону 102", — отмечается в сообщении.