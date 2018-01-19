В Казахстане назвали возможную причину пожара в автобусе

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

АЛМА-АТА, 19 янв — РИА Новости. Пожар в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана мог начаться из-за использования бензинового источника открытого огня в салоне, заявили в пресс-службе МВД страны.

По словам представителя МВД, эту версию подтверждают показания водителей и пассажиров. Варианты криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются.

На месте работают следователи и пожарная лаборатория, из автобуса уже извлекли обгоревшие останки всех 52 тел.

Как отмечали представители властей, боковая дверь автобуса была заблокирована, что помешало эвакуации и привело к большому числу жертв.

Что произошло

Накануне на трассе Самара — Шымкент сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая трех водителей. Погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили легкие ожоги. Пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцы.

Автобус ехал из Узбекистана в Россию. При этом у его владельца не было лицензии на пассажирские перевозки. Автобус прошел обязательный техосмотр 17 августа 2015 года, срок его действия истек еще в 2016 году.