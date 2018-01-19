Ксения Шойгу презентует "Гонку Героев" в Германии

НЮРБУРГ (Германия), 19 янв — РИА Новости. Первая в Европейском союзе "Гонка Героев" пройдет 20 января в Германии, на северной петле знаменитой трассы Нюрбургринг, сообщил РИА Новости в пятницу Игорь Юртаев, официальный представитель организатора мероприятия – российской спортивной организации "Лига Героев".

Лига занимается проведением спортивно-развлекательных мероприятий для массовой аудитории. Организация была создана в 2015 году, руководит Лигой Ксения Шойгу.

"В этом году у нас премьера, мы впервые проводим соревнование в ЕС. Хотя Германия снегом нас и не балует, мы обязательно привезём зимний колорит из России. Нашим участникам предстоит пройти 12-километрвую трассу на северной петле Нюрбургринга и преодолеть десятки сложнейших препятствий: горки, лабиринт, наклонные стены, придётся даже прокатиться на тарзанке", — сказал Юртаев.

Формат "Гонки" — бег по пересечённой местности с преодолением препятствий. В России трассы для мероприятия строятся в самых красивых местах страны: горнолыжных курортах и парках отдыха, на горных вершинах и в живописных долинах. Уникальные ландшафты и оригинальные препятствия делают неповторимым забег в каждом регионе.

По словам организаторов проекта, препятствия разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. "Герои" преодолевают "рукоходы", тоннели и даже целые "полосы разведчика".

Принять участие может каждый желающий — достаточно позвать друзей, зарегистрироваться на сайте или присоединиться к единомышленникам уже на самом забеге.

Только за 2016 год количество участников и зрителей "Гонки Героев" достигло рекордной отметки в 200 000 человек. В 2017 география проекта расширилась практически на всю Россию — от Москвы и Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского, охватив 20 самых крупных регионов России.

"Гонка Героев Зима" уже проходила в России — в Москве и Сибири — и собрала свыше 7000 участников. Отличительная особенность этого формата — сложные препятствия, при создании которых использовались снег и лёд.

"Гонка" по праву считается одним из самых экстремальных беговых мероприятий в России и привлекает внимание организаторов спортивных развлечений во многих других странах. "Надеемся, что немецким любителям бега с препятствиями понравится наш проект", — заключил Юртаев.