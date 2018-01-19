Трамп выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.
"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", — добавил Назарбаев.
Президент Казахстана также выступил за введение миротворцев в Донбасс для определения границ. Такие меры, по его мнению, повысят уровень взаимопонимания.
Урегулирование конфликта в Донбассе является предметом переговоров в рамках "нормандского формата" в Минске.