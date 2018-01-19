ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Южная Корея намерена активизировать группу поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщил председатель комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гиль.
"Мы приветствуем решение российских спортсменов участвовать в индивидуальном порядке в Олимпиаде. Планируем активизировать группу поддержки для поддержки этих спортсменов", — рассказал он.
Исполком МОК 5 декабря принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. Российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 в Южной Корее только под олимпийским флагом и по итогам специальной индивидуальной процедуры допуска. Во вторник Олимпийское собрание поддержало заявление российских спортсменов по их участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля.