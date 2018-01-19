Казахстан благодарен России за поддержку его председательства в Совбезе ООН

ООН, 19 янв — РИА Новости. Казахстан благодарен России за поддержку его председательства в СБ ООН, заявил глава МИД этой страны Кайрат Абдрахманов на встрече с российским министром Сергеем Лавровым.
Ранее в четверг в СБ ООН под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прошли дебаты по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения.
"Я знаю, что и в более широких кругах ООН эти инициативы находят широкую поддержку. Мы искренне поздравляем с успешным сегодняшним заседанием под председательством президента Казахстана, и уверен, что завтрашнее мероприятие и под вашим председательством будет не менее успешным", — подчеркнул Лавров.