Twitter пока не предоставил сведения о "следе России" в Brexit

ЛОНДОН, 18 янв — РИА Новости, Мария Табак. Комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту палаты общин британского парламента пока не получил от Twitter запрошенную информацию касательно предполагаемого вмешательства РФ в референдум, но рассчитывает получить ответ от компании в самое ближайшее время, заявила в четверг РИА Новости представитель комитета.

О планах провести расследование ситуации с потоком дезинформации, который становится все большей проблемой по всему миру, комитет объявил еще год назад. Расследование получило название Fake News — термин "фейковые новости" был и так широко известен, но глобальную популярность обрел благодаря президенту США Дональду Трампу, высказавшемуся так в отношении телеканала CNN.

В рамках широкого расследования парламентарии планируют изучить и вопрос о предполагаемом вмешательстве РФ в референдум о Brexit в 2016 году, несмотря на то, что представители правительства Великобритании заявляли, что не располагают никакими подтверждениями такого вмешательства.

В рамках расследования комитет направил запросы на предоставление информации в компании Facebook и Twitter.

"Мы не получили ответа от Twitter, но надеемся получить к концу недели", — сказала собеседница агентства.

Письмо от Facebook было накануне опубликовано на сайте комитета. Из него следует, что социальная сеть проводит собственное расследование распространения ложных новостей перед референдумом по выходу Великобритании из ЕС, в том числе якобы вмешательства РФ в ход голосования.

"Комитет будет стараться получить от Twitter и от Facebook как можно больше показаний по этому поводу, желательно как устных, так и письменных", — добавила представитель комитета.

Установленный комитетом срок для предоставления информации истек в четверг.

В ноябре британская избирательная комиссия объявила о начале расследования источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС Vote Leave. Владельцы популярных соцсетей получили письменные запросы относительно соответствующей информации.

После проверки Facebook сообщила, что российские структуры потратили на рекламу в социальной сети, касающуюся британских пользователей в ходе голосования по Brexit, чуть меньше одного доллара. В свою очередь Twitter заявил об одной тысяче долларов, которую в указанный период потратил на рекламу российский телеканал RT.

Как сообщалось, парламентский комитет по делам культуры, СМИ и спорта запрашивал расширенную информацию о расследовании, однако представители соцсетей ограничились копией доклада, направленного в избирательную комиссию.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.