Правящая партия Зимбабве уверена в победе на предстоящих выборах

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) уверена в своей победе на предстоящих выборах, заявил РИА Новости представитель партии в Европе Ник Мангвана (Nick Mangwana).

Ранее в четверг президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва подтвердил, что выборы в Зимбабве пройдут в течение ближайших четырех или пяти месяцев.

"Мы полностью уверены. Я имею ввиду, нет ничего из того, что предлагает оппозиция, чего бы мы не делали на данный момент. Буквально все, что оппозиция может предложить, ZANU-PF уже делает", — заявил Мангвана. Он отметил, что оппозиция наиболее слаба на данный момент. По его мнению, правящая партия одержит победу с подавляющим большинством голосов.

При этом Мангвана усомнился, что выборы будут проведены в течение четырех-пяти месяцев.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в 2018 году.