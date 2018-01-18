На Украине заново рассмотрят дело Муравицкого, сообщил адвокат

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Дело обвиняемого на Украине в госизмене за публикации в СМИ журналиста Василия Муравицкого будет рассмотрено в суде заново из-за изменения состава коллегии судей, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.

Королёвский районный суд Житомира в четверг должен был начать рассмотрение по существу уголовного дела против украинского журналиста Муравицкого. Муравицкий свою вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

"Один из членов коллегии судей ранее принимал участие в деле как следственный судья. Это означает, что он не может быть в коллегии… Сегодня (в четверг) в ходе заседания стороной защиты было заявлено ходатайство об отводе этого судьи. Королёвский суд удовлетворил отвод. Дело направлено в канцелярию для определения новой тройки судей. Заседание отложено на неопределенный срок", — заявил Гожый.

По его словам, в случае, если новый состав коллегии не будет сформирован по каким-либо объективным причинам, защита будет ставить вопрос об изменении подсудности дела.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами. Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.