Сгоревший в Казахстане автобус ехал из Узбекистана в Россию

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сгоревший в Казахстане автобус, в котором погибли 52 человека, следовал из Узбекистана в Россию, сообщили РИА Новости по телефону "горячей линии" областного департамента по ЧС.

Собеседник уточнил, что граждан Казахстана и России на борту не было: все погибшие — граждане Узбекистана.

Трагедия произошла на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области. Из салона смогли выбраться только пять человек, включая трех водителей.

По информации представителя регионального департамента по ЧС Виталия Синева, одна из возможных причин пожара — короткое замыкание электропроводки. При этом рассматриваются и другие версии.

По словам Синева, столько людей погибло из-за того, что боковая дверь автобуса была заблокирована.

По данным пресс-службы Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, у владельца сгоревшего автобуса не было лицензии на пассажирские перевозки.