Хозяин сгоревшего в Казахстане автобуса не имел лицензии на перевозку людей

АЛМА-АТА, 18 янв – РИА Новости. Владелец автобуса, при возгорании которого в четверг утром в Актюбинской области Казахстана погибли 52 человека, не имел лицензии на осуществление пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию страны.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двоих водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым — водителям и трем пассажирам — удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"Автобус: Kassbohrer Setra Х335РСМ. Владелец: Мехтиев Ордухан Сабироглы. Год выпуска: 1989 года. Вместимость: 59 человек. В перечне регулярных маршрутов: отсутствует. Лицензия на нерегулярные пассажирские перевозки: не получал (имеется вероятность работы по договору аренды)", — говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, автобус прошел обязательный техосмотр 17 августа 2015 года, срок его действия истек 17 февраля 2016 года.