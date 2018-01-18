Трагедия в Казахстане: 52 человека заживо сгорели в автобусе

Оказание помощи пассажиру, пострадавшему при возгорании автобуса на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

Оказание помощи пассажиру, пострадавшему при возгорании автобуса на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Автобус с гражданами Узбекистана, ехавшими в Россию, сгорел в четверг на трассе в центральном Казахстане, жертвами трагедии стали 52 человека.

Самара-Шымкет

Лишь пять человек смогли спастись из охваченного огнем и паникой автобуса. Точные причины возгорания пока не известны.

Инцидент произошел утром около 10.30 по местному времени (08.30 мск) на 1068-м километре трассы Самара-Шымкент — в 10 километрах от населенного пункта Калыбай. Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 52 человека погибли на месте, пятерым удалось спастись.

Все погибшие, по предварительным данным, были гражданами Узбекистана, которые направлялись на заработки в Россию, однако ехали ли они в Самару или в какой-то другой город – на момент публикации установлено не было. Среди выживших – три водителя, являющихся гражданами Казахстана, и двое граждан Узбекистана.

Как сообщила РИА Новости руководитель лечебно-профилактического отдела управления здравоохранения Актюбинской области Асия Тржанова, в госпитализации они не нуждались — у троих не было никаких повреждений, у двоих — ожоги легкой степени.

Автобус компании "Икарус" был зарегистрирован в Южно-Казахстанской области, которая граничит с Узбекистаном и административным центром которой и являлся отправной пункт Шымкент.

Причина не установлена

Столь большое число жертв неизбежно придает особое значение тщательному расследованию причин произошедшего.

"О причинах возгорания автобуса говорить рано. Ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута до проведения соответствующих экспертиз", — сказал представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Казахстана Руслан Иманкулов.

Власти страны создали специальную правительственную комиссию, которая займется не только расследование инцидента, но окажет помощь пострадавшим и семьям погибших. МЧС Республики Узбекистан и КЧС Казахстана открыли "горячие линии", соответственно, (+998 71) 147-10-50, (+998 71) 212-67-00 и +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-8.

Сами выжившие пока не давали публичных комментариев о произошедшем. По данным казахстанских СМИ, в автобусе началась паника, которая затруднила эвакуацию из транспорта, а пятеро выживших выбрались через окна и двери, однако официального подтверждения этой версии нет.

Реакция

Консул и сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане отправились на место трагедии в Актюбинскую область.

"В Иргизский район (Актюбинской области Казахстана — ред.) срочно направлены сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане для оказания помощи на месте", — говорится в сообщении на МИД Узбекистана.

МЧС Узбекистана готовит к вылету из Ташкента самолет со специалистами министерства, врачами и сотрудниками МИД.

Секретариат Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), занимающейся вопросами безопасности в регионе, выразил соболезнования в связи с трагедией.

"Секретариат ОДКБ и Постоянный совет ОДКБ выражают глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью 52 человек в автокатастрофе пассажирского автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Республики Казахстан. Выражаем слова поддержки и сочувствия семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении организации.

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