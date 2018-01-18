Трагедия в Казахстане: 52 человека заживо сгорели в автобусе

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Автобус с гражданами Узбекистана, ехавшими в Россию, сгорел в четверг на трассе в центральном Казахстане, жертвами трагедии стали 52 человека.
Самара-Шымкет
Инцидент произошел утром около 10.30 по местному времени (08.30 мск) на 1068-м километре трассы Самара-Шымкент — в 10 километрах от населенного пункта Калыбай. Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 52 человека погибли на месте, пятерым удалось спастись.
Все погибшие, по предварительным данным, были гражданами Узбекистана, которые направлялись на заработки в Россию, однако ехали ли они в Самару или в какой-то другой город – на момент публикации установлено не было. Среди выживших – три водителя, являющихся гражданами Казахстана, и двое граждан Узбекистана.
Как сообщила РИА Новости руководитель лечебно-профилактического отдела управления здравоохранения Актюбинской области Асия Тржанова, в госпитализации они не нуждались — у троих не было никаких повреждений, у двоих — ожоги легкой степени.
Автобус компании "Икарус" был зарегистрирован в Южно-Казахстанской области, которая граничит с Узбекистаном и административным центром которой и являлся отправной пункт Шымкент.
Причина не установлена
"О причинах возгорания автобуса говорить рано. Ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута до проведения соответствующих экспертиз", — сказал представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Казахстана Руслан Иманкулов.
Власти страны создали специальную правительственную комиссию, которая займется не только расследование инцидента, но окажет помощь пострадавшим и семьям погибших. МЧС Республики Узбекистан и КЧС Казахстана открыли "горячие линии", соответственно, (+998 71) 147-10-50, (+998 71) 212-67-00 и +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-8.
Сами выжившие пока не давали публичных комментариев о произошедшем. По данным казахстанских СМИ, в автобусе началась паника, которая затруднила эвакуацию из транспорта, а пятеро выживших выбрались через окна и двери, однако официального подтверждения этой версии нет.
Реакция
"В Иргизский район (Актюбинской области Казахстана — ред.) срочно направлены сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане для оказания помощи на месте", — говорится в сообщении на МИД Узбекистана.
МЧС Узбекистана готовит к вылету из Ташкента самолет со специалистами министерства, врачами и сотрудниками МИД.
Секретариат Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), занимающейся вопросами безопасности в регионе, выразил соболезнования в связи с трагедией.
"Секретариат ОДКБ и Постоянный совет ОДКБ выражают глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью 52 человек в автокатастрофе пассажирского автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Республики Казахстан. Выражаем слова поддержки и сочувствия семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении организации.
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