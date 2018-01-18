Стали известны подробности трагедии с автобусом в Казахстане

АСТАНА, 18 янв — РИА Новости. Боковая дверь сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса была заблокирована, это помешало эвакуации, сообщил в четверг представитель пресс-службы департамента внутренних дел области Виталий Синев.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двоих водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым — водителям и трем пассажирам — удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной", — цитирует Синева агентство Sputnik Казахстан.

В комментарии РИА Новости Синев предположил, что дверь могла быть заблокирована в результате паники. "Что такое паника, вы представляете? Пятьдесят человек, паника, спросонья начинают ломиться в двери. Двухэтажный автобус – двери узкие. Кто-то один заблокировал и все, за ним упавший, двери заблокировали полностью, и все. Остальные растерялись, разбить окно никто не сообразил", — сказал Синев РИА Новости.

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