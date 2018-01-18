В Казахстане назвали возможную причину пожара в автобусе

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки — одна из возможных причин пожара в автобусе, сгоревшем на трассе Самара — Шымкент в Казахстане, рассказал РИА Новости представитель регионального департамента по ЧС Виталий Синев.

При этом рассматриваются и другие версии трагедии.

"Естественно, возбуждено уголовное дело. Там все — прокуратура, департамент внутренних дел, департамент по ЧС, медицина катастроф и параллельно еще комиссия под председательством заместителя акима (губернатора. — Прим. ред.) области — разбираются", — заявил собеседник по телефону.

По словам Синева, боковая дверь автобуса была заблокирована, что помешало эвакуации и привело к большому числу жертв.

В департаменте внутренних дел уточнили, что дело открыто по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц".

Как заявили в министерстве по инвестициям и развитию страны, владелец автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки. По информации ведомства, автобус прошел обязательный техосмотр 17 августа 2015 года, срок его действия истек 17 февраля 2016 года.

Что произошло

Утром в Актюбинской области сгорел автобус, в котором ехали 57 человек. Погибли 52 человека; пятеро, включая трех водителей, смогли выбраться из машины. По предварительной информации, все погибшие — граждане Узбекистана, водители — казахстанцы. Россиян в салоне не было.

На месте работают полиция, спасатели и медики. Пострадавшим оказали помощь. У них ожоги легкой степени. По словам врачей, ни один из выживших не нуждается в госпитализации.

По данным властей, автобус ехал в Казань.