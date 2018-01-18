В Казахстане рассказали о выживших в сгоревшем автобусе

АЛМА-АТА, 18 янв – РИА Новости. Среди пятерых выживших при пожаре в автобусе в Актюбинской области Казахстана двое водителей-казахстанцев и трое пассажиров из Узбекистана, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
"Среди выживших — двое водителей, которые являются гражданами Казахстана, а также трое пассажиров, являющихся гражданами Узбекистана", — сказал Иманкулов, подчеркнув, что информация о гражданстве является предварительной и требует документального подтверждения.