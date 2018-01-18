В Казахстане рассказали о выживших в сгоревшем автобусе

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане. 18 января 2018

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане. 18 января 2018

АЛМА-АТА, 18 янв – РИА Новости. Среди пятерых выживших при пожаре в автобусе в Актюбинской области Казахстана двое водителей-казахстанцев и трое пассажиров из Узбекистана, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел пассажирский автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана.

"Среди выживших — двое водителей, которые являются гражданами Казахстана, а также трое пассажиров, являющихся гражданами Узбекистана", — сказал Иманкулов, подчеркнув, что информация о гражданстве является предварительной и требует документального подтверждения.