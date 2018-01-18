Антонов рассказал о ситуации вокруг дипсобственности России в США

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США не хотят отказаться от "беспрецедентных и противоправных действий" в отношении дипсобственности РФ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Возмутительная ситуация с нашей дипсобственностью не претерпела изменений. Американские власти по-прежнему не хотят внять голосу разума и отказаться от своих беспрецедентных и противоправных действий. По сути, силой удерживают в нарушение общепризнанных норм международного права российские объекты недвижимости. На наши регулярные ноты в госдепартамент с требованием допустить представителей РЗУ в находящиеся в российской госсобственности недвижимые объекты следуют отказ за отказом без объяснения причин", — сообщил Антонов.

Посол рассказал, что "в том, что касается отстаивания интересов Российской Федерации — добросовестного собственника вероломно захваченной дипособственности — в судебной плоскости, то подготовительная работа к судебным процедурам завершилась".

"В ближайшее время вы узнаете о модальностях и сроках обращения в суд", — отметил высокопоставленный дипломат.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

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