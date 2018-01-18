Анатолий Антонов: Россия готова нарастить взаимодействие с США по Сирии

Президент США Дональд Трамп пришел к власти с настроем улучшить российско-американские связи, но реализовать эти планы ему не удалось, и отношения двух стран продолжили деградировать. Посол России в США Анатолий Антонов уверен, что Трамп еще не отказался от этой цели, однако стал заложником внутриполитической борьбы. Российский дипломат сообщил, что Москва хотела бы наладить реальную координацию в борьбе с терроризмом и плотное сотрудничество на уровне спецслужб. Об этом, а также о том, как РФ относится к возможному расширению антироссийских санкций американскими властями в конце января, высокопоставленный дипломат рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Вашингтоне Татьяне Калмыковой.

— Как вы оцениваете итоги года для российско-американских отношений? Можно ли сказать, что с приходом новой администрации США отношения стали выходить из тупика или же, напротив, ситуация стала еще дальше ухудшаться с продолжением санкционной политики?

— Дональд Трамп пришел к власти с настроем на улучшение двусторонних отношений. Уверен, что президент США от своей цели не отказался. Но реализовать эти планы ему не удалось. В первую очередь из-за того, что российско-американские отношения стали заложником внутриполитической борьбы в США. Как результат — в течение года двусторонние отношения продолжали деградировать.

На фоне антироссийской истерии, захлестнувшей Вашингтон, наши недруги продолжали раскручивать мнимые тезисы о "российском вмешательстве". Под этим предлогом летом прошлого года в конгрессе приняли санкционный закон против нашей страны, вынудив Трампа его подписать. Название говорит само за себя — "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Затем было незаконное изъятие объектов дипломатической собственности с последующим обыском и снятием государственных флагов Российской Федерации, ущемление прав российских СМИ, которых вынудили зарегистрироваться в качестве иностранных агентов и лишили аккредитации в конгрессе. Обострились визовые проблемы. Все эти шаги, безусловно, и далее разрушали фундамент российско-американского сотрудничества.

Мы, разумеется, не приемлем попыток оказания давления на нас и жестко реагируем на недружественные действия. В то же время российская сторона не стремится к раскручиванию конфронтации и открыта к работе по оздоровлению двустороннего диалога. Добиться этого можно, если выстраивать отношения на равноправной и взаимоуважительной основе.

Как вы знаете, в 2017 году состоялось две встречи президентов — одна полноценная "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге в июле, а другая — в рамках участия лидеров России и США в саммите АТЭС в ноябре в Дананге. Тогда же было принято совместное заявление по Сирии. Кроме того, главы государств провели несколько телефонных разговоров.

В постоянном режиме поддерживался диалог между главами внешнеполитических ведомств. Они встречались в апреле в Москве, в мае в Вашингтоне, в августе в Маниле, в сентябре в Нью-Йорке, в ноябре в Дананге и в декабре в Вене. Рекса Тиллерсона в апреле принимал Владимир Путин. А Сергей Лавров во время своего визита в США в мае встречался с Дональдом Трампом.

Существует множество направлений, где Россия и США должны более плотно взаимодействовать. В первую очередь это, конечно, касается противодействия международному терроризму. В этой связи хотел бы особо отметить вклад США в предотвращение терактов в Санкт-Петербурге в декабре. Нас объединяет необходимость противодействия распространению оружия массового уничтожения, урегулирования ситуации в Сирии, сдерживания ядерных амбиций КНДР и устранения других источников международной напряженности.

На наших странах, как постоянных членах Совбеза ООН и крупнейших ядерных державах, лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Поэтому нам следовало бы не закрываться друг от друга и не оглядываться назад, а руководствоваться стратегическим видением общих приоритетов. Активнее развивать контакты по линии Советов Безопасности, министерств, оборонных ведомств, спецслужб, парламентариев и так далее.

Мы также должны стремиться к укреплению экономического фундамента российско-американских отношений, который оберегал бы их от конъюнктурных перепадов.

Нельзя забывать и о культурной составляющей. В отношениях между нашими странами культура играет все более заметную роль, являясь эффективным инструментом укрепления взаимопонимания между людьми и недопущения новых разделительных линий.

В нынешней непростой ситуации не менее важно сохранить и преумножить сотрудничество в области мирного освоения космоса, Арктики, научных исследований. Американские астронавты летают на наших "Союзах". США по-прежнему закупают российские двигатели РД-180 для вывода на орбиту полезной нагрузки для НАСА и Пентагона. Есть планы совместной реализации масштабных проектов, которые могли бы служить логическим продолжением МКС.

Твердо убежден, мы не враги и не противники с США, кто бы как ни старался раскручивать этот тезис. Мы — партнеры. Партнеры, проверенные временем, проверенные боевой дружбой и "духом Эльбы".

— Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге показало огромный потенциал взаимодействия России и США по линии борьбы с терроризмом. Планируются ли какие-то мероприятия или соглашения в ближайшем будущем, которые могли бы раскрыть этот потенциал?

— На фоне сохраняющейся непростой ситуации в двусторонних отношениях мы предлагаем американским коллегам сфокусироваться на направлении, где интересы наших стран объективно стыкуются — на борьбе с международным терроризмом. Это общий для нас вызов. США пережили крупнейший теракт в истории, мы также многократно подвергались террористическим нападениям. Поэтому один из приоритетов — договориться о налаживании реальной координации на антитеррористическом фронте, обеспечить более плотное сотрудничество между спецслужбами наших стран.

Необходимая нормативно-правовая база для таких контактов в интересах обеспечения безопасности граждан наших государств создана. Обмен информацией, позволивший предотвратить крупный теракт в Санкт-Петербурге, продемонстрировал полезность и эффективность взаимодействия России и США в антитерроре. Мы заинтересованы в том, чтобы такое сотрудничество продолжалось и углублялось как в контексте реализации инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о создании широкой международной антитеррористической коалиции, так и на двусторонней основе. Никаких реальных препятствий для этого нет.

Более того, как мы знаем, Путин заверил Трампа в ходе телефонного разговора 17 декабря в том, что российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам.

— Россия рассчитывает на расширение экономического сотрудничества с США и привлечение инвестиций. За счет чего это станет возможным в 2018 году с учетом вступления в силу новых санкций? Какие сферы и конкретные проекты и компании, согласно ожиданиям России, позволят наращивать взаимодействие в экономике?

— Действительно, нельзя обойти вниманием тот факт, что августовский санкционный закон предусматривает осуществление администрацией в конце января ряда шагов, призванных не только усилить экономическое давление на нашу страну, но и потеснить наши предприятия на внешних рынках. Среди них — возможные "наказания" зарубежных партнеров российского машиностроения и ВПК за взаимовыгодное сотрудничество с нами. Это и публикация доклада об активах российских компаний с госучастием, а также предпринимателей, имеющих хорошие отношения с руководством страны, и перспектива наказания за взаимодействие с ними компаний и граждан из третьих стран. Плюс документ о последствиях возможного запрета на операции с российскими гособлигациями.

Мы внимательно следим за ситуацией. Все сейчас зависит от решения администрации, от понимания ею того факта, что дальнейшее осложнение российско-американских отношений не отвечает и американским интересам. Хотел бы подчеркнуть: мы не оставим без ответа такие недружественные действия.

При всем этом мы исходим из того, что жизнь не исчерпывается одними санкциями. Отмечаем, что на фоне отсутствия двусторонних официальных контактов растет запрос на активизацию связей по линии деловых кругов. Мы видим настрой американских бизнесменов, большая часть которых работает у нас давно, на сохранение нормальных отношений с нашей страной. И они регулярно подтверждают, что не собираются уходить из России.

Среди них — "Боинг", недавно расширивший с ВСМПО-АВИСМА предприятие по производству титана в городе Верхняя Салда (Свердловская область). Или "Юнайтед Технолоджиз" — участник СП "РД АМРОСС" с НПО "Энергомаш" по поставкам ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей "Атлас-5", а также расширяющая производство теплообменников для систем кондиционирования воздуха современных авиалайнеров в городе Кимры (Тверская область). Это производители лекарств и медоборудования — "Пфайзер", "Дженерал Электрик" и другие, локализующие производство в нашей стране. Это десятилетнее партнерство "Группы Илим" и "Интернэшнл Пейпер", российские заводы "Форда" и "Катерпиллера". Это взаимодействие "Шеврона" и "Транснефти" в функционировании Каспийского трубопроводного консорциума.

Кстати, они же в сотрудничестве с "Совкомфлотом" и "Реновой" развивают ежегодный формат "Диалога Форт Росс" — неформальной площадки для выработки объединительной повестки отношений России и США. К ее традиционным мероприятиям в Калифорнии добавились и встречи в нашей стране — после Изборска в 2017 году эстафету в мае в этом году примет Великий Новгород.

Напомню и об успехе последнего Петербургского международного экономического форума, на который из США приехали 556 представителей от 140 компаний (четверть от всех зарегистрированных на форуме фирм). Тогда на традиционном круглом столе по двусторонним отношениям в рамках ПМЭФ выступил президент России.

Американские предприниматели активно участвуют в существующих у нас механизмах, позволяющих бизнесу решать возникающие при работе на нашем рынке вопросы в прямом диалоге с российскими властями. Это консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве России, международные экономические форумы и конференции и другое. В самом положительном ключе в деловом сообществе было встречено участие министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в ежегодном заседании Американо-российского делового совета 26 октября в Нью-Йорке.

Мы нацелены на расширение сотрудничества с деловыми кругами США. Не собираемся наказывать бизнес за политические разногласия между правительствами. Заинтересованы в привлечении американских компаний к реализации взаимовыгодных инвестпроектов по развитию нашей промышленности и инфраструктуры, локализации у нас выпуска конкурентоспособной продукции с перспективой ее экспорта в третьи страны.

— В связи с уходом значительной части российской группировки из Сирии нет ли целесообразности заменить соглашение о предотвращении инцидентов на что-то новое, более отвечающее моменту? Что это может быть? С учетом отсутствия сотрудничества на уровне военных (поскольку американским военным оно запрещено), как можно углубить взаимодействие, есть ли для этого пути?

— Действительно, 20 октября 2015 года по линии минобороны России и США был заключен Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов в САР. Этот документ позволил ВКС России и ВВС ведомой США антиигиловской коалиции избегать опасных ситуаций в воздухе на протяжении более двух лет. По линии военных, включая на уровне начальников генштабов России и США, установлены каналы регулярной связи. Контакты осуществляются между Оперативным центром Российской группировки войск в САР, который базируется на аэродроме Хмеймим, и Центром управления воздушными операциями ВС США, расположенном на авиабазе Аль-Удэйд в Катаре.

7 июля в ходе встречи в Гамбурге "на полях" саммита "Группы двадцати" президенты России и США приняли решение о создании на юго-западе Сирии зон деэскалации — в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. В тот же день в Аммане эксперты России, США и Иордании согласовали соответствующий меморандум (подписан 8 ноября). Москва и Вашингтон взяли на себя обязательства обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми присутствующими в этом районе сторонами, обеспечить туда гуманитарный доступ. Реализована договоренность о создании в Аммане трехстороннего российско-американо-иорданского мониторингового центра. С 9 июля в юго-западной зоне начал действовать режим прекращения огня, что способствовало резкому снижению уровня насилия в данном районе и открыло возможность для доставки туда гумпомощи.

Другое важное событие на сирийском направлении — принятие президентами России и США 11 ноября 2017 года совместного заявления по Сирии в ходе встречи "на полях" саммита АТЭС в Дананге. Сторонами была подтверждена решимость нанести поражение ИГИЛ* в Сирии. Достигнута договоренность поддерживать действующие каналы связи для обеспечения безопасности ВС России и США, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ*.

Что касается вашего вопроса о возможности и целесообразности заключения дополнительных соглашений, не думаю, что октябрьский меморандум от 2015 года должен быть упразднен или заменен. Скорее, речь может идти о его расширении, в первую очередь о распространении его действия на операции на земле. Мы с такими идеями на американцев выходили. Но США, как вы правильно заметили, ссылаясь, в частности, на "Закон о предельных уровнях расходов на оборону" (National Defense Authorization Act), от этих предложений уклонялись.

— Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия готова пригласить представителей США в качестве наблюдателей на Конгресс национального диалога Сирии, если Вашингтон проявит такой интерес. Проявила ли такой интерес американская сторона? Пригласила ли Россия представителей США участвовать в Конгрессе в качестве наблюдателя? © AFP 2018 / Delil Souleiman Пентагон опроверг сообщения о создании в Сирии "новой армии"

— Россия готова к продолжению и наращиванию взаимодействия по Сирии с США в интересах мирного урегулирования в САР на прочной международно-правовой основе. Исходя из этого понимания, в Москве принято решение о направлении США, как и другим странам-членам пятерки СБ ООН, приглашения принять участие в качестве наблюдателя в КСНД, который должен состояться в Сочи 29-30 января. Что касается уровня, то каждая сторона, включая США, будет сама определять, кого и на каком уровне направлять в Сочи, и направлять ли вообще.

Рассматриваем КСНД как форум, призванный придать серьезные импульсы переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве и достижению самими сирийцами договоренностей по взаимному согласию и без предварительных условий.

Призываем международных и региональных игроков, имеющих влияние на развитие ситуации в Сирии, занять недвусмысленную позицию в поддержку КСНД.

— Как вы оцениваете ситуацию в сфере стратегической стабильности? Довольно тревожное положение складывается вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Возможно ли его изменение и присоединение новых стран? Обсуждается ли возможность возобновления инспекций в рамках РСМД, приостановленных в 2001 году?

— Несмотря на всю напряженность в двусторонних отношениях, Россия и США возобновили в 2017 году диалог по стратегической стабильности. Состоялась встреча на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств в сентябре в Хельсинки, достигнуто понимание о необходимости продолжения такого разговора.

Осуществлялась реализация двусторонних и многосторонних договоров в области контроля над вооружениями. Хотя администрация США придерживалась линии на обвинение России в нарушении обязательств в данной сфере, ДСНВ, ДРСМД, ДОН действовали и определяли обязательства сторон.

Россия и США взаимодействовали по разоруженческо-нераспространенческим вопросам в рамках ООН. Близки позиции наших стран по отношению к Договору о запрещении ядерного оружия, который в уходящем году был согласован и открыт к подписанию. Мы сходимся в том, что ДЗЯО может иметь негативные последствия для режима нераспространения и не будет способствовать продвижению по пути ядерного разоружения, так как не учитывает законные интересы безопасности ядерных государств.

Продолжали сотрудничество в рамках крупных международных инициатив в области нераспространения и контртерроризма — Инициативе по безопасности в борьбе с распространением (ИБОР), Глобальной инициативе по борьбе с актами ядерного терроризма.

В то же время непростая ситуация складывалась вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон продолжает политизировать данную тему, усиливая линию на публичное обвинение России в "нарушении" ДРСМД.

При этом сами американцы уходят от предметного обсуждения имеющихся у нас озабоченностей в связи с выполнением США условий Договора. Считаем, что публичная агрессивная риторика, к которой прибегает Вашингтон, контрпродуктивна и не способствует решению задачи укрепления ДРСМД.

Российская сторона еще в 2007 году ставила вопрос о придании ДРСМД реального многостороннего характера. К сожалению, наше предложение не нашло поддержки у европейских стран — союзников США по блоку НАТО. Считаем, что эта тема сохраняет актуальность. Особенно с учетом тех изменений, которые произошли в сфере международной безопасности и стратегической стабильности с момента заключения Договора.

Возобновление инспекций в рамках ДРСМД не обсуждается. Согласно положениям Договора, инспекции могли проводиться лишь в течение 13 лет после его вступления в силу — до 30 мая 2001 года. Как мы понимаем, все положения ДРСМД были выполнены.

— Приближается истечение первоначального срока действия договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ). Удалось ли обсудить эту тему с американской стороной? Контрольным сроком выполнения договора является 5 февраля 2018 года. Можно ли рассчитывать на его полное выполнение обеими сторонами?

— К февралю 2018 года Россия и США должны выйти на уровни стратегических наступательных вооружений, предусмотренные ДСНВ. Мы свои обязательства выполним.

Что касается выполнения условий Договора со стороны США, то у нас есть вопросы на этот счет. В частности, в отношении переоборудования части американских СНВ. Как заявил Путин в ходе встречи с руководителями ведущих российских СМИ 11 января, это возможно только в том случае, если другая сторона верифицирует такие изменения, чтобы убедиться в отсутствии возвратного потенциала. Пока таких доказательств у России нет и это вызывает определенную озабоченность.

Продолжаем диалог по этим вопросам с американской стороной. Надеемся, что США также недвусмысленно выполнят свои обязательства по Договору.

— Как обстоит дело с вопросом изъятой российской дипсобственности в США? Считаете ли вы, что есть возможности ее вернуть? И как американская сторона аргументирует отказы в доступе к нашей собственности? Когда мы планируем подать иск в суд США, возможно ли это в этом году? © РИА Новости / Дмитрий Злодорев Лавров рассказал о подготовке к разбирательствам по дипсобственности в США

— Возмутительная ситуация с нашей дипсобственностью не претерпела изменений. Американские власти по-прежнему не хотят внять голосу разума и отказаться от своих беспрецедентных и противоправных действий. По сути силой удерживают в нарушение общепризнанных норм международного права российские объекты недвижимости.

На наши регулярные ноты в госдепартамент с требованием допустить представителей РЗУ в находящиеся в российской госсобственности недвижимые объекты следуют отказ за отказом без объяснения причин.

В том, что касается отстаивания интересов Российской Федерации — добросовестного собственника вероломно захваченной дипособственности — в судебной плоскости, то подготовительная работа к судебным процедурам завершилась. В ближайшее время вы узнаете о модальностях и сроках обращения в суд.

* Запрещенная в России террористическая организация

