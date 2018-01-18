В Сети появились видео со сгоревшим в Казахстане автобусом

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В интернете появились видео со сгоревшим в Казахстане автобусом. При пожаре погибли 52 человека, пятеро, включая двух водителей, смогли выбраться из машины.

Публикация от Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) Янв 17, 2018 at 10:47 PST

Инцидент произошел утром на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент в Актюбинской области. Автобус, направлявшийся из Узбекистана в Россию, загорелся во время движения.

По предварительной информации, все погибшие — граждане Узбекистана, водители — казахстанцы. Россиян в салоне не было.

На месте работают полиция, спасатели и медики. Пострадавшим оказывается помощь. У них ожоги легкой степени. По словам врачей, ни один из выживших не нуждается в госпитализации.

Организована работа горячей линии психологической службы. В МВД заявили, что говорить о причинах возгорания пока рано.

Автобус зарегистрирован в Южно-Казахстанской области, которая граничит с Узбекистаном. Консул этой страны сейчас направляется в Актюбинскую область. Также в МЧС Узбекистана готовят к вылету борт со специалистами министерства, врачами и сотрудниками МИД.