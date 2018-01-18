Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с автобусом в Казахстане

АСТАНА, 18 янв — РИА Новости. У пятерых выживших при пожаре в автобусе в Актюбинской области Казахстана ожоги легкой степени тяжести, заявил в четверг заместитель губернатора области Серик Туленбергенов.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"Погибли 52 человека, пять человек получили ожоги легкой степени тяжести", — цитирует Туленбергенова агентство Sputnik Казахстан.

По информации агентства, в четверг состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. По ее итогам комиссия во главе с Туленбергеновым вылетела на место трагедии.

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