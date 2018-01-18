ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. РФ и США должны договориться о налаживании реальной координации в борьбе с терроризмом и плотном сотрудничестве спецслужб, страны также объединены необходимостью сдерживать ядерные амбиции КНДР и урегулировать ситуацию в Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Существует множество направлений, где Россия и США должны более плотно взаимодействовать. В первую очередь это, конечно, касается противодействия международному терроризму. В этой связи хотел бы особо отметить вклад США в предотвращение терактов в Санкт-Петербурге в декабре. Нас объединяет необходимость противодействия распространению оружия массового уничтожения, урегулирования ситуации в Сирии, сдерживания ядерных амбиций КНДР и устранения других источников международной напряженности", — сообщил российский посол.

Он подчеркнул, что на РФ и США "как постоянных членах Совбеза ООН и крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности".

"Поэтому нам следовало бы не закрываться друг от друга и не оглядываться назад, а руководствоваться стратегическим видением общих приоритетов. Активнее развивать контакты по линии советов безопасности, министерств, оборонных ведомств, спецслужб, парламентариев и так далее", — сказал Антонов.

Посол отметил, что "на фоне сохраняющейся непростой ситуации в двусторонних отношениях мы предлагаем американским коллегам сфокусироваться на направлении, где интересы наших стран объективно стыкуются, – на борьбе с международным терроризмом", поскольку это является "общим вызовом".

"Поэтому один из приоритетов – договориться о налаживании реальной координации на антитеррористическом фронте, обеспечить более плотное сотрудничество между спецслужбами наших стран. Необходимая нормативно-правовая база для таких контактов в интересах обеспечения безопасности граждан наших государств создана. Обмен информацией, позволивший предотвратить крупный теракт в Санкт-Петербурге, продемонстрировал полезность и эффективность взаимодействия России и США в антитерроре. Мы заинтересованы в том, чтобы такое сотрудничество продолжалось и углублялось как в контексте реализации инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о создании широкой международной антитеррористической коалиции, так и на двусторонней основе. Никаких реальных препятствий для этого нет", — добавил Антонов.

Собеседник агентства напомнил, что Путин заверил Трампа в ходе телефонного разговора 17 декабря в том, что "российские спецслужбы при получении информации, касающейся терругроз в отношении США и их граждан, незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам".

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, планировавших осуществить теракт 16 декабря. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы. По версии следствия, предполагаемый сторонник ИГ* Евгений Ефимов с пособниками планировал совершить теракт в Казанском соборе.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Путин провел телефонный разговор с Трампом 17 декабря и поблагодарил американского лидера за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать террористов.

Трамп заявил Путину, что спецслужбы США были рады помочь предотвратить теракт в Санкт-Петербурге, и позвонил директору ЦРУ Майку Помпео, чтобы передать ему поздравления российского лидера. Также Трамп и Путин подчеркнули, что предотвращение теракта — это позитивный пример сотрудничества двух стран, уточнили в американской администрации.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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