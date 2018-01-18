ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. РФ и США должны договориться о налаживании реальной координации в борьбе с терроризмом и плотном сотрудничестве спецслужб, страны также объединены необходимостью сдерживать ядерные амбиции КНДР и урегулировать ситуацию в Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что на РФ и США "как постоянных членах Совбеза ООН и крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности".
"Поэтому нам следовало бы не закрываться друг от друга и не оглядываться назад, а руководствоваться стратегическим видением общих приоритетов. Активнее развивать контакты по линии советов безопасности, министерств, оборонных ведомств, спецслужб, парламентариев и так далее", — сказал Антонов.
"Поэтому один из приоритетов – договориться о налаживании реальной координации на антитеррористическом фронте, обеспечить более плотное сотрудничество между спецслужбами наших стран. Необходимая нормативно-правовая база для таких контактов в интересах обеспечения безопасности граждан наших государств создана. Обмен информацией, позволивший предотвратить крупный теракт в Санкт-Петербурге, продемонстрировал полезность и эффективность взаимодействия России и США в антитерроре. Мы заинтересованы в том, чтобы такое сотрудничество продолжалось и углублялось как в контексте реализации инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о создании широкой международной антитеррористической коалиции, так и на двусторонней основе. Никаких реальных препятствий для этого нет", — добавил Антонов.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, планировавших осуществить теракт 16 декабря. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы. По версии следствия, предполагаемый сторонник ИГ* Евгений Ефимов с пособниками планировал совершить теракт в Казанском соборе.
Трамп заявил Путину, что спецслужбы США были рады помочь предотвратить теракт в Санкт-Петербурге, и позвонил директору ЦРУ Майку Помпео, чтобы передать ему поздравления российского лидера. Также Трамп и Путин подчеркнули, что предотвращение теракта — это позитивный пример сотрудничества двух стран, уточнили в американской администрации.
*Террористическая организация, запрещенная в России