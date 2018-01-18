В Казахстане более пятидесяти человек погибли в загоревшемся автобусе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Казахстане 52 человека погибли при пожаре в пассажирском автобусе, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Пять человек смогли спастись, им оказывают медицинскую помощь. Как рассказал Sputnik Казахстан представитель местных властей, у пострадавших ожоги легкой степени.

Инцидент произошел в 10:30 по местному времени (07:30 мск) на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области.

Всего в автобусе марки "Икарус", который направлялся из Узбекистана в Россию, находились 55 пассажиров и два водителя.

Публикация от Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) Янв 17, 2018 at 10:47 PST

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, все погибшие — граждане Узбекистана, россиян в машине не было.

При этом в МВД страны РИА Новости заявили, что, по предварительной информации, водители — казахстанцы. Они оба выжили.

Власти развернули оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте работают полиция, спасатели и медики.

Представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов рассказал, что автобус зарегистрирован в Южно-Казахстанской области, которая граничит с Узбекистаном.

Консул этой страны сейчас направляется в Актюбинскую область.

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