Трамп придерживается цели улучшить отношения с Россией, считает посол в США

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп не отказался от своей цели улучшения российско-американских отношений, но ему не удалось реализовать планы из-за внутриполитической борьбы в США, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Дональд Трамп пришел к власти с настроем на улучшение двусторонних отношений. Уверен, что президент США от своей цели не отказался. Но реализовать эти планы ему не удалось. В первую очередь, из-за того, что российско-американские отношения стали заложником внутриполитической борьбы в США. Как результат, в течение года двусторонние отношения продолжали деградировать", — сообщил высокопоставленный дипломат.

По его словам, "на фоне антироссийской истерии, захлестнувшей Вашингтон, наши недруги продолжали раскручивать мнимые тезисы о "российском вмешательстве".

"Под этим предлогом летом прошлого года в конгрессе приняли санкционный закон против нашей страны, вынудив Трампа его подписать. Название говорит само за себя – "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Затем было незаконное изъятие объектов дипломатической собственности с последующим обыском и снятием государственных флагов Российской Федерации, ущемление прав российских СМИ, которых вынудили зарегистрироваться в качестве иностранных агентов и лишили аккредитации в конгрессе. Обострились визовые проблемы", — подчеркнул Антонов.

Российский посол отметил, что "все эти шаги, безусловно, и далее разрушали фундамент российско-американского сотрудничества".

Трамп неоднократно, еще во время предвыборной кампании, выступал за нормализацию американо-российских отношений.

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