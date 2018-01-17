В Белом доме рассказали о приглашении Нурсултана Назарбаева

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне пригласил своего американского коллегу приехать в Астану.

"Лидеры договорились укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговле и инвестициям, а также двусторонние отношения на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках Диалога расширенного стратегического партнерства", — подчеркивается в сообщении Белого дома.

В ответ США предложили Казахстану отправить делегацию на Международный форум по вопросам исследования космоса, который пройдет 3 марта в Японии.

Контракты на $7 миллиардов

Стороны подписали более двадцати соглашений на сумму около семи миллиардов долларов, сообщает пресс-служба президента Казахстана.Отмечается, что контракты затрагивают самые разные сферы — от сельского хозяйства до авиации.

В частности, заключена сделка между Boeing и двумя казахстанскими авиакомпаниями, которая, по данным Госдепа, это позволит содержать более семи тысяч рабочих мест.

В ведомстве также отметили, что оборот двусторонней торговли в 2016 году составил почти два миллиарда долларов, и обе страны намерены его наращивать.

Энергетическое сотрудничество

Назарбаев обсудил с американским министром энергетики Риком Перри вопросы партнерства в нефтегазовой и энергетической отраслях.

Президент Казахстана рассказал о реализуемых в республике проектах по развитию зеленой энергетики, а также проинформировал Перри об открытии хранилища низкообогащенного урана.

В свою очередь министр энергетики США поблагодарил Назарбаева за встречу и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Глобальная безопасность

Лидеры США и Казахстана договорились углубить взаимодействие в области борьбы с международным терроризмом. Стороны сошлись во мнении, что при этом не должны нарушаться закон и права человека.

Было решено продолжить сотрудничество в деле мирного урегулирования конфликта в Афганистане и добиваться инициатив, способствующих более активному политическому и экономическому взаимодействию на Среднем Востоке.

При этом Назарбаев отметил, что для поддержания баланса сил в мире необходимо привлекать и других внешнеполитических тяжеловесов. В связи с этим казахстанский лидер посетовал на кризис в отношениях Москвы и Вашингтона.

"Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией", — сказал Назарбаев.

Кроме того, казахстанский лидер заявил о поддержке США в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Помощь с английским

США помогут Казахстану подготовить "новое поколение" учителей английского языка и переработать саму методику преподавания предмета, говорится в сообщении пресс-службы главы государства, опубликованном во время визита.

Астана ставит перед собой задачу к 2050 году создать "трехъязычное общество", в котором люди смогут общаться между собой не только на русском и казахском, но и на английском языках.

Кроме того, Соединенный Штаты профинансируют программу "Английский для журналистов", которая улучшит профессиональную квалификацию 230 сотрудников казахстанских СМИ.